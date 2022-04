Buntes Programm und viele Attraktionen beim Rudersberger Mai-Treff

Am Sonntag, den 8. Mai ist in Ruderberg einiges geboten – von 12 bis 17 Uhr verwandelt sich der Ort im Wieslauftal mit Aktionen für Jung und Alt in ein buntes Fest. Begleitet von einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm stellen Gewerbe, Gastronomie, Handel und Handwerk im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags ihre Leistungen vor. Also auf nach Rudersberg – es lohnt sich!

Inspirierende Kochvorführungen veranschaulichen aktuelle Küchentrends. Anschließend genießt man Kaffee mit Kuchen oder lässt sich bei der Muttertags-Fotoaktion ablichten. Wer es gemütlich mag, schaut sich Autos, Gartengeräte und Landmaschinen an oder lässt sich zu Öfen und Fußböden beraten. Viel Neues gibt es bei Fahrrädern und E-Bikes sowie bei Fenstern und Türen zu entdecken. Gut zuhören sollte man beim Hörtest und wenn man sich über die Glasfasertechnik informiert. Und bei Aktionsverkäufen für Sport und Freizeit locken etliche Schnäppchen.

Für das leibliche Wohl sorgen Spezialitäten vom Grill, aus der Backstube oder dem Garten. Kühle Getränke, Cocktails, Rudersberger Bier sowie erlesene Tropfen aus Weinkeller und Destillerie warten auf durstige Kehlen.

Ein Renner ist das Kinderprogramm: Karussell, Bungee-Trampolin, Ponyreiten, Fahrten mit der Pferdekutsche, ein Feuerwehrauto erkunden, beim Motocross Gas geben oder in einem Formel-1-Ferrari posieren.

Herzlich willkommen zum Staunen, Shoppen und Spaß haben.