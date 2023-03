Carlos eBikes startet in die Fahrradsaison

Am Samstag, den 18. März startet Carlos eBikes in den Fahrradfrühling. Alle Radler sind zur Saisoneröffnung in der Linsenhalde in Winnenden eingeladen. Von 9 bis 15 Uhr können die aktuellen Modelle ausprobiert werden.

Carlos eBikes ist ein besonderer Fahrradfachhandel. Hier ist ein Team aktiv, das die elektrisch unterstützte Fortbewegung auf zwei Rädern zu seiner Mission erklärt hat. Von den selbst entwickelten Carlos E-Bikes über die kompakten i:SY E-Bikes und die alltagstauglichen Velo de Ville City-E-Bikes, familienfreundliche E-Cargobike von CaGo bis hin zu sportlichen E-MountanBikes von Stevens. Im Carlos-Store finden sich technisch ausgereifte Bikes – von bequemen Alltagsfahrrädern bis hin zu professionellen Lastenfahrrädern mit flexibler Transportkapazität.

Nur ein optimal eingestelltes Fahrrad und qualifiziert gewarteter Antrieb garantieren ungetrübten Fahrspaß. Carlos eBikes bietet Service und Wartung für E-Bikes mit Bosch- oder Shimano-Antrieb. Zwei Mann sorgen dafür, dass die geprüften Bikes schnell wieder auf die Piste kommen.

Wer neugierig geworden ist, welche Möglichkeiten E-Bikes bieten, erhält eine individuelle Beratung von Experten, die wissen worauf es ankommt. Bei der Saisoneröffnung sind alle verfügbaren 2023er-Modelle ausgestellt. Begleitet von Snacks und Getränken lässt sich vor und im Carlos-Shop „Faszination E-Bike“ live erleben und ausprobieren.