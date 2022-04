Christina Lux „Lichtblicke“

Christina Lux ist aus der deutschen Singer/Songwriter-Szene nicht mehr wegzudenken. Im März war die Sängerin und Gitarristin zu Gast im Jazzclub Armer Konrad in Weinstadt, auch Besucher der Schorndorfer Gitarrentage kennen die brillante Songwriterin. „Lichtblicke“ ist ihr zweites deutschsprachiges Album, es enthält hoffnungsvolle, farbenfrohe und tief betrachtende Texte, eingebettet in Klänge, die einen weiten Bogen schlagen, um all das zu untermalen, was gehört und gesagt werden muss. Wir verlosen exklusiv für unsere Leserinnen und Leser drei CDs.

Seit 1998 veröffentlicht die gebürtige Karlsruherin in regelmäßigen Abständen ihre Alben und tourt deutschlandweit mit ihrer Musik. Ihr Album „Leise Bilder“ wurde 2018 mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.

Christina Lux hat sich eine treue Fangemeinde erspielt, die den Schritt hin zur deutschen Sprache begeistert mitgegangen ist. Ihre Musik verbindet spielerisch Folk, Jazz, World und Popelemente, und es sind vor allem ihre Texte, die eine große Berührbarkeit geben.

Auch dieses Album hat sie wieder gemeinsam mit ihrem Weggefährten Oliver George (Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang, Keys) geschrieben und produziert. Sie selbst sagt über die Entstehung des Albums: „Wir konnten die auftrittslose Zeit gut nutzen und trotz der seltsamen Leere, die sich in mir in der Zeit ohne Konzerte breit machte, weiter schreiben und aufnehmen.“

Weitere besondere Lichtblicke setzen die wunderbaren Gäste auf dem Album: Tokunbo (Ins Licht - Gesang), Marius Goldhammer (Wie Tief - Bass), Soul (Was zählt für Dich, True Self - Bass), Bernd Delbrügge und Ebasa Pallada (Sing Laut - Saxofon, Trompete), Anne de Wolff (Ins Licht - Streicher) und Axel Steinbiss (True Self, Ins Licht - Piano & Orgel). Mehr Infos erhalten Interessierte auf www.christinalux.de.





