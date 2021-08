Christoph Sonntag und Florian Schroeder

Waiblingen. Waiblingens Aushängeschild in Sachen Comedy, Christoph Sonntag, strapaziert zusammen mit Florian Schroeder am Dienstag, 7. September, um 20 Uhr in der Talaue die Lachmuskeln des Publikums. Wir verlosen exklusiv für unsere Leserinnen und Leser 2x2 Eintrittskarten.

Seit über einem Viertel Jahrhundert ist der Kabarettist Christoph Sonntag bereits das komödiantische Sprachrohr der Schwaben: Wann immer in und um Stuttgart die Worte „Kabarett“ und „schwäbisch“ fallen, kann man sich sicher sein, dass auch Christoph Sonntag in diesem Satz erwähnt wird. Mit seiner scharfen Beobachtungsgabe, einer anschließenden, überspitzten Persiflage schwäbischer Kleingeistigkeit oder auch herrlich politischem Nonsens bringt der Stuttgarter regelmäßig nicht nur die Landeshauptstadt zum Beben.

Florian Schroeder, Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2021, ist ein gefragter Meinungsbildner der jungen Generation und gerngesehener Gast in Talkshows. Seine Marke: die genaue Beobachtung der politischen und gesellschaftlichen Situation. Er ist immer aktuell, analysiert, bewertet und hinterfragt. Mit seiner Mischung aus messerscharfer Beobachtungsgabe, politischer Substanz und hintergründigem Humor spannt er federleicht den Bogen von Kant bis Facebook.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten zukommen zu lassen und sie über Veranstaltungsänderungen zu informieren. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S.1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie unter www.zvw.de/datenschutz.