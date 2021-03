Clou Simon: „Ohh, Gran Canaria“

Von Blockflöte und Schulchor über klassische Stimmbildung, Dance-Pop und Deutsch-Punk zum Popschlager. Der Stuttgarter Songwriter und Sänger Clou Simon war schon in vielen musikalischen Bereichen aktiv und hat mit seinen Projekten so manchen Preis gewonnen. Mein Wochenblatt verlost exklusiv drei Fan-Pakete, bestehend aus Merchandising-Artikeln und der Promo-CD „Ohh, Gran Canaria“.

Wenn der 51-jährige Stuttgarter als Sänger gebucht wird, singt er am liebsten Schlager aus den letzten sechs Jahrzehnten und englische Evergreens aus Country, Soul und Popmusik. Wenn er als Komponist tätig ist, gelingt es ihm immer wieder aufs Neue, Ohrwürmer zu schaffen. Melodien, die im Ohr bleiben und die die Zuhörer noch lange bei sich tragen, ob sie wollen oder nicht.

Mit „Ohh, Gran Canaria“ gelang Clou Simon wieder so ein Ohrwurm. Für den Text hat er sich Textdichter Rainer Thielmann ins Boot geholt, der bereits für Udo Jürgens, Nicole und die Münchener Freiheit dichtete. „Wir pfeifen auf den Winter. . .“ heißt es in einer Textzeile, und so setzt Clou Simon nicht nur musikalisch die Sehnsucht nach Sonne und Wärme um, sondern flieht auf seine Lieblingsinsel, wo er derzeit den ewigen Frühling genießt und live zu sehen und zu hören ist.

Der dort ansässige Radiosender Primavera Gran Canaria hat den Song bereits vor der Veröffentlichung gespielt. Jetzt ist er auf allen gängigen Streaming- und Downloadplattformen und mit aufwendig produziertem Lyrik-Video auf Youtube erschienen.

Quer durch alle Sparten

1998 gewann Clou Simon, als er als Sänger und Tänzer mit seiner Euro-Dance-Band U.N.S. 5 vor mehreren Zehntausend Zuschauern auf der Bühne stand, den Diamanten des BFIN (Bund und Förderkreis internationaler Nachwuchskünstler).

In der Kategorie „Newcomer“ konnten sich U.N.S. 5 gegen namhafte Acts, wie zum Beispiel die damals von Dieter Bohlen geförderte Band Touché, durchsetzen. Oder 2018, als er bei den German Songwriting Awards, dem größten europäischen Songwriter-Wettbewerb, in der Sparte „Musik für Kinder“ den ersten Preis mit seinem Lied „Tanz mit mir“ gewann. Oder 2017, wo das von ihm komponierte Lied „Heimat ist. . .“ im Finale der Goldenen Alpenkrone, einem internationalen Volksmusikwettbewerb, von Egon Hölz vorgetragen wurde und den vierten Platz erreichte. 2015 landete Clou Simon mit seinem Lied „Waiting for the Death“ bei den Broadjam-Rock-Gothic-Charts sogar in den Top Ten.

Wie passt das alles zusammen, fragt man sich. Clou Simon steht auf schöne Melodien. Und da ist es ihm ganz gleich, in welcher musikalischen Sparte diese zu finden sind.

