CMT – weltweit größte Urlaubsmesse in Stuttgart

Stuttgart. Am Samstag, 14. Januar, öffnet die CMT ihre Türen auf dem Stuttgarter Messegelände. Wer nach Urlaubsinspirationen sucht, ist hier goldrichtig. Denn auf der Messe können Besucherinnen und Besucher Vielfalt rund um Touristik, Caravaning und Outdoor erleben. Wir verlosen exklusiv für unsere Leserinnen und Leser 5 x 2 Eintrittskarten.

Ganz gleich, ob Urlaub in den Bergen und am Strand, auf vier oder zwei Rädern um die Welt oder eine Kreuzfahrt über den Ozean – auf der CMT wird jede und jeder fündig. Die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Caravaning bietet eine riesige Auswahl an traumhaften Urlaubszielen und verwöhnt ihre Besucherinnen und Besucher zusätzlich mit jeder Menge Unterhaltung auf der Atriumsbühne oder im Urlaubskino.

Neben den klassischen Angeboten und einer riesigen Auswahl von über 1200 Caravans, Reisemobilen und Freizeitfahrzeugen setzt die CMT weitere Themenschwerpunkte, zum Beispiel bei der Messe „Fahrrad- und Wander-Reisen“, die vom 14. bis 16. Januar stattfindet, oder bei der „Interdive“, der internationalen Tauch- Schnorchel- und Reisemesse, die vom 19. bis 22. Januar innerhalb der CMT an den Start geht.

Auf Besucherinnen und Besucher warten außerdem attraktive Messeangebote und Rabatte.

Karten

Die verlosten Eintrittskarten gelten für Erwachsene oder Jugendliche ab 16 Jahren. Kinder bis einschließlich 15 Jahre dürfen in Begleitung eines Erwachsenen die Messe kostenfrei besuchen. Die Gutscheincodes gelten an einem Tag und können an allen Tagen (Wochentag oder Wochenende) eingelöst werden.

» Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen



Hinweis zum Datenschutz

Mitmachen ist möglich von Montag bis Mittwoch. Donnerstag werden die Gewinner ausgelost und benachrichtigt. Die Gutscheincodes werden den Gewinnern per E-Mail zugeschickt.

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten zukommen zu lassen und sie über Veranstaltungsänderungen zu informieren. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen.

Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S.1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie unter www.zvw.de/datenschutz/.