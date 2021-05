Corona-Lage vor Pfingsten: Robert-Koch-Institut warnt trotz sinkender Fallzahlen

Berlin (dpa) - Trotz sinkender Werte sind die Pandemie-Fallzahlen in Deutschland nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts insgesamt weiter zu hoch.

«Die Gefahr ist noch nicht gebannt», sagte Präsident Lothar Wieler am Freitag. Das gelte auch für die Pfingstfeiertage mit ersten Öffnungsschritten. «Wir dürfen nicht zulassen, dass das Virus wieder Oberhand gewinnt, weil wir auf einmal zu viel wollen», sagte Wieler.

Die bisherigen Erfolge bei der Eindämmung seien aber unübersehbar: Die Inzidenzen in allen Bundesländern und Altersgruppen gingen zurück. «Glücklicherweise im Moment deutlich auch bei den Jüngeren», sagte Wieler. Es würden weniger Ausbrüche in Schulen und Kitas gemeldet. Diese seien insgesamt auch kleiner. Es gebe auch einen Rückgang der Patientenzahlen in Kliniken.

Doch immer noch gebe es auch rund 1300 Corona-Tote pro Woche. «Das ist immer noch eine schrecklich hohe Zahl», sagte Wieler. Insgesamt hätten bisher rund 87 000 Menschen in Deutschland durch die Pandemie ihr Leben verloren. Inzidenzen und Sterblichkeit seien seit Mitte der zweiten Welle in Regionen, die besonders benachteiligt seien, am höchsten. Mögliche Gründe hierfür seien Armut, Vorerkrankungen, Lebensverhältnisse wie Wohndichte, aber auch Arbeitsbedingungen wie prekäre Beschäftigungen.

Positiv wertete Wieler, dass die Impfbereitschaft mit 73 Prozent der vom RKI Befragten sehr hoch sei. Weitere zehn Prozent würden sich eher als nicht impfen lassen. «Das ist sinnvoll, wirksam und verantwortungsvoll», sagte Wieler.

12,5 Prozent der Bundesbürger seien vollständig geimpft. Es müssten aber 80 Prozent werden, die entweder geimpft seien oder die Infektion durchgemacht hätten. «Dann kriegen wir dieses Virus unter Kontrolle.» Es gelte, den Sommer gemeinsam dafür zu nutzen, um die Virusausbreitung zu unterdrücken. «Damit wir gut durch Herbst und Winter kommen.»

Dazu blieben alle Maßnahmen vom Maskentragen über Tests bis hin zum Impfen wichtig. «Diese Pandemie ist wie ein prall gefüllter Luftballon, den wir gemeinsam unter der Wasseroberfläche halten müssen», sagte Wieler. Mittlerweile habe dieser Ballon nicht mehr ganz so viel Luft. «Aber wenn wir ihn jetzt loslassen, springt er immer noch unkontrolliert über die Wasseroberfläche.»

