Dieser ewige Hype um Achtsamkeit. Was in Glücksmagazinen, in unzähligen Büchern und Seminaren unter dieser Überschrift geboten wird, ist oft eher eine Flucht ins Kleingeblümte. Ein Einlullen im Harmlosen. „Alles ist gut“. Für mich hat das etwas Bedrohliches. Da mag ich von meiner Kindheit vorbelastet sein. Es gab dort einen starken Fokus auf das Nette, Niedliche. Existenzielle Fragen wurden an eine ebenfalls sehr nette Religion delegiert oder schlicht ausgeblendet. Das Leben ist nicht nett.