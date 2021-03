Daten-Affäre: VfB Stuttgart muss Bußgeld in Höhe von 300.000 Euro bezahlen

Der VfB Stuttgart ist aufgrund erheblicher Verstöße gegen den Datenschutz zu einem Bußgeld in Höhe von 300.000 Euro verdonnert worden. Das gab Baden-Württembergs Datenschutzbeauftragter Stefan Brink am Mittwoch (10.03.) bekannt. In einer Mitteilung hieß es: "Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Stefan Brink schließt das Verfahren gegen die VfB Stuttgart 1893 AG ab und erlässt ein Bußgeld in Höhe von 300.000 Euro wegen fahrlässiger Verletzung der datenschutzrechtlichen Rechenschaftspflicht gemäß Art. 5 Abs. 2 DS-GVO."

Die Datenaffäre und ihre Aufarbeitung belasten den Fußball-Bundesligisten seit Monaten und gelten als zentrale Themen des Machtkampfs zwischen Vorstandschef Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt. Zwischen 2016 und 2018 sollen vom VfB wiederholt Zehntausende Mitgliederdaten an Dritte weitergereicht worden sein - unter anderem, um die im Sommer 2017 beschlossene Ausgliederung der Profiabteilung voranzutreiben.

Brink lobt Kooperationsbereitschaft des VfB

„Mit dem Erlass dieses Bußgeldbescheides schließen wir ein Verfahren ab, das auch für uns als Aufsichtsbehörde ungewöhnlich war. Ungewöhnlich war nicht nur der Gegenstand unseres Verfahrens, sondern vor allem das hiermit verbundene öffentliche und mediale Interesse. Ungewöhnlich war auch der Umfang des durch die Einschaltung der Esecon belegten Aufklärungsinteresses und der Kooperationsbereitschaft des VfB mit unserer Behörde“, teilte Stefan Brink mit.

In Abstimmung mit Brink ergreift der VfB zudem weitere Maßnahmen zur Sensibilisierung junger Menschen für Datenschutzanliegen. So fördert der VfB künftig das Projekt „Datenschutz geht zur Schule“ durch Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit für regionale Schul-Aktionstage und im Rahmen kind-/jugendgerechter Videos zur Sensibilisierung für datenschutzrelevante Themen. Darüber hinaus konzipiert der VfB Schulungen für die Fußballnachwuchsmannschaften U10 bis U21 zum Thema „Datenschutz bei Jugendlichen“.

Mit dem Erlass des Bußgeldbescheids sind die Ermittlungen gegen den VfB Stuttgart 1893 e.V. und die VfB Stuttgart 1893 AG abgeschlossen.