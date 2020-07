David Kopacz wechselt zum Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers

David Kopacz wechselt mit sofortiger Wirkung vom VfB Stuttgart zum Zweitliga-Aufsteiger FC Würzburger Kickers. Das teilte der Verein am Freitag (31.07.) mit. Der 21-Jährige stand seit Sommer 2018 in Stuttgart unter Vertrag.

Für die Schwaben kam er in 17 Partien in der U21 (zwei Tore) zum Einsatz. In der vergangenen Saison war der Offensivspieler zum polnischen Erstligisten Gornik Zabrze ausgeliehen. "David hat die Leihe zu Gornik Zabrze in der vergangenen Saison genutzt, um sich ins Blickfeld mehrerer Clubs zu spielen", sagt Sportdirektor Sven Mislintat, "sein Wechsel in die 2. Liga zu den Würzburger Kickers ist das Ergebnis seiner sehr positiven Entwicklung. Wir wünschen David alles Gute für die Zukunft."

Die Tinte ist trocken! 🖊 Herzlich willkommen, David Kopacz. 👋 Der offensive Mittelfeldspieler wechselt von Erstligist VfB Stuttgart an den Dallenberg. 🔴⚪️ Der 21-jährige hat beim FWK einen Vertrag bis 2023 unterzeichnet: 👉 https://t.co/8BzLLMxIVo pic.twitter.com/ztBNc7uFjl — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) July 31, 2020

"Wir haben den sportlichen Weg von David schon lange verfolgt und freuen uns heute umso mehr, dass er sich für die Kickers entschieden hat", sagt Kickers-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer. "Die Verpflichtung von David unterstreicht unseren eingeschlagenen Weg, mit jungen und hungrigen Spielern zu arbeiten. David hat ein hohes Maß an Spielübersicht und Spielintelligenz, ist zudem im offensiven Mittelfeld variabel einsetzbar", freut sich FWK-Cheftrainer Michael Schiele.

"Ich freue mich sehr und war schon länger im Austausch mit Michael Schiele und Daniel Sauer. Von Beginn an hatte ich ein gutes Gefühl. Das hat mir die Entscheidung leicht gemacht. Ich habe gespürt, dass die Kickers mich unbedingt wollten", so Kopacz laut Kickers-Mitteilung zu seinem Wechsel.

Kopacz (geboren in Iserlohn), der neben der polnischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, hat insgesamt 70 Länderspiele in sämtlichen U-Nationalmannschaften (U16 bis U21) Polens absolviert und entstammt dem Nachwuchsleistungszentrum (U16 bis U19) von Borussia Dortmund. Mit dem BVB wurde er 2017 Deutscher A-Junioren-Meister.