Der Fahrplan der VfB-Amateure: Wie es für die U21 weitergeht

In dieser Woche befinden sich die VfB-Amatuere noch im "Homeoffice", ab Montag (13.07.) geht dann die Vorbereitung auf die neue Saison los. In den kommenden Wochen wartet ein straffes Programm auf die U21 des VfB Stuttgart.

Testspiele in Felbach und Backnang

Die zweite Mannschaft des Stuttgarter Bundesligisten, die ab der neuen Saison wieder in der Regionalliga Südwest auflaufen wird, startet ihre Vorbereitung im Rems-Murr-Kreis: Am Samstag, den 18. Juli trifft die U21 auf den Landesligisten SV Fellbach, Anpfiff ist im Max-Graser-Stadion um 14 Uhr. Eine Woche später gastiert das Team von Trainer Frank Fahrenhorst beim Oberliga-Aufsteiger TSG Backnang (Anpfiff 15 Uhr).

Am Samstag, den 1. August, findet um 14 Uhr beim Oberligisten SGV Freiberg das vorerst letzte Testspiel statt, bevor es für die Amateure ernst wird: Das Viertelfinalspiel im DB Regio wfv-Pokal findet am Mittwoch, den 5. August statt. Um 18 Uhr ist der Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof-Großaspach zu Gast im Robert-Schlienz-Stadion – das Spiel findet voraussichtlich unter Ausschluss von Zuschauern statt. Sollte der VfB den Favoriten aus Großaspach bezwingen, würden im Halbfinale der SV Ravensburg oder der SSV Ulm warten.

Aufgrund der Unsicherheiten durch eine mögliche Halbfinal- oder Finalpartie, ist vor dem Regionalliga-Start am 1./2. September bislang nur ein weiteres Testspiel festgelegt: Am Mittwoch, den 26. August, ist die SpVgg Greuther Fürth II zu Gast am VfB Clubzentrum.