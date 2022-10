Plüderhausen. Der „Neurosen-Kavalier“, eine der erfolgreichsten deutschen Boulevard-Komödien, steht am Freitag und Samstag, 21. und 22. Oktober, jeweils 19.30 Uhr, erneut auf dem Spielplan des Plüderhäuser Theaterbrettles. Für einen vergnüglichen Theaterabend am Freitag, 21. Oktober, verlosen wir heute 3 x 2 Karten.

Was passiert, wenn ein als Weihnachtsmann verkleideter Kaufhausdieb auf der Flucht in einer psychologischen Praxis landet, wo schon ein „Sprechstunden-Engel“ sehnsüchtig auf die Urlaubsvertretung des Professors wartet?

Ehe sich's Bollmann versieht, findet er sich im weißen Kittel wieder und den ersten Patienten gegenüber: Menschen mit Neurosen, Psychosen und Blockaden. Unnachahmlich witzig zum Beispiel ein Patient, der meint, er wäre Elvis Presley.

So sonderbar die Methoden des charmanten Schlitzohrs zunächst auch scheinen, so wunderbar sind seine Erfolge bei den Patienten. Dabei behandelt er sie nur mit Einfühlungsvermögen und gesundem Menschenverstand. Aber kann Bollmann damit auch den Psychologen-Kollegen Dr. Wittke überzeugen und der Polizei entkommen?

Geboten ist eine Komödie der besonderen Art, die mit Spielfreude, Witz und Charme überzeugt.

Geöffnet ist das Theaterbrettle schon ab 18 Uhr.

Unter www.theaterbrettle.de finden Interessierte Infos zu weiteren Spielterminen und können Eintrittskarten und Gutscheine online bestellen. Ganz persönlich geht das jeweils montags und donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr in der Vorverkaufsstelle des Theaterbrettles in Plüderhausen, Kitzbüheler Platz 1, unter0 71 81/8 71 22 sowie per E-Mail an info@theaterbrettle.de.





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.

