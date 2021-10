Der „Rebellen-Schnitt“ für Fachleute und Laien

Heidelberg/Remstal. Mit ihrem Buch „Der originale Palmer Schnitt – Spitzenerträge im Streuobstbau“ hat Gudrun Mangold, die Tochter von Helmut Palmer, dem „Remstal-Rebellen“, einen wertvollen Leitfaden zum Schnitt und zur Pflege von Obstbäumen auf Streuobstwiesen als Neuauflage herausgebracht. Wir verlosen exklusiv für unsere Leserinnen und Leser drei Exemplare.

„Die Oberen stutzen, damit die Unteren Licht bekommen“ - diese Devise taugte Helmut Palmer, dem als „Remstal-Rebell“ bekannt gewordenen Pomologen und Bürgerrechtler aus Geradstetten, für Politik und Obstbau gleichermaßen.

Gudrun Mangold ist die Tochter von Helmut Palmer. Zusammen mit ihm hat sie das Buch „Der originale Palmer-Schnitt – Spitzenerträge im Streuobstbau“ erarbeitet, das sie nun als großzügig bebilderte Neuausgabe auf den Markt bringt. Das ganze Buch hindurch finden sich signifikante Vorher/Nachher-Darstellungen – also zum Beispiel: vor dem Schnitt, nach dem Schnitt; voriges Jahr, dieses Jahr; vor dem Veredeln, nach dem Veredeln, und vieles mehr.

Leitfaden für Fachleute und Amateure

Das Buch ist für Fachleute wie Amateure – beide werden fündig. Die einen können ihr Wissen verfeinern, die anderen die Pflege von Obstbäumen von Anfang an lernen. „Jeder sein eigener Baumwart!“ lautete die Palmersche These Nummer Eins. (Gudrun Mangold)

Das Buch ist auch im zvw-Shop unter www.zvw-shop.de/Buecher/Kreativitaet-Hobby/ erhältlich.

Signiert wurden die drei Exemplare für die Gewinnerinnen oder Gewinner übrigens von Helmut Ritter aus Strümpfelbach, den Palmer selbst als seinen „besten Schüler“ bezeichnete.

“Der originale Palmer Schnitt - Spitzenerträge im Streuobstbau“, geb. 150 S., 198 Fotos, 25 Euro, Edition Gudrun Mangold, ISBN 978-3-9822441-0-5.

