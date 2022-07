Deutscher Gentleman als Reggae-Botschafter

Winterbach. Auf Deutsch zu singen, aus der eigenen musikalischen Komfortzone auszuscheren und ein völlig neues Territorium zu markieren – für Gentleman mag ein solcher Schritt die Art von kreativer Herausforderung darstellen, mit der er sich im Grunde seit seinem Karrierestart konfrontiert sah. Der Künstler spielt am Dienstag, 26. Juli, 20 Uhr, beim Zeltspektakel in Winterbach.

Wir verlosen 3 x 2 Stehplatzkarten – die Veranstaltung ist unbestuhlt.

Reggae- Konvertit und Dancehall-Hundertprozenter mit 16 (was in dieser Republik damals bestenfalls als generationsbedingte Anomalität durchging!), mit 18 erstmals nach Jamaika durchgebrannt.

Später, in der zweiten Hälfte der 90er, mucho Patois parlierend jamaikanische Badlands und deutsche Reggae-Outbacks stürmend. Seit Anfang der Nullerjahre im internationalen Tour-und-Festival-Hopping-Dauereinsatz Yankees und Yardies, Hood Rats und Hausfrauen verhexend und bis heute als erster und einziger Reggae-A-List-Ambassador dieses Landes einsam seine Kreise ziehend.

Gentleman auf Deutsch ist „ein anderer Schnack“, um ihm hier einmal seine eigenen Worte aus dem Mund zu nehmen, im Juli ist er zum zweiten Mal live im Winterbacher Zelt.

