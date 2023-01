32-Jähriger soll islamistischen Anschlag geplant haben

Castrop-Rauxel (dpa) - Anti-Terror-Ermittler haben in Castrop-Rauxel im nördlichen Ruhrgebiet einen 32-Jährigen festgenommen, der einen islamistischen Anschlag vorbereitet haben soll. Der iranische Staatsangehörige sei verdächtig, sich für die Tat die Giftstoffe Cyanid und Rizin besorgt zu haben, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf, die Polizei Recklinghausen und die Polizei Münster am frühen Sonntagmorgen mit. Rizin wird laut dem Robert-Koch-Institut in der Kriegswaffenliste unter «Biologische Waffen» aufgeführt.

In der Nacht zum Sonntag seien auf richterliche Anordnung die Wohnräume des 32-Jährigen in Castrop-Rauxel durchsucht worden. Der Einsatzort war weiträumig abgesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Zahlreiche Einsatzkräfte trugen Schutzanzüge, wie ein dpa-Reporter berichtete.

«Der Beschuldigte ist verdächtig, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben», teilten die Ermittler mit. «Die Durchsuchung dient der Auffindung entsprechender Giftstoffe und anderer Beweismittel.» Der 32-Jährige und eine weitere Person seien in Gewahrsam genommen worden. «Beweismittel wurden sichergestellt und werden ausgewertet.» Ob der 32-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werde, sei noch nicht entschieden.

Nach dem Einsatz zog ein Großteil der Einsatzkräfte wieder ab. Der Bereich um die gestürmte Wohnung blieb aber zunächst weiträumig abgesperrt. Bei der Feuerwehr Recklinghausen sei eine Dekontaminationsstelle eingerichtet worden, berichteten die «Ruhr Nachrichten». Einsatzkräfte in Schutzanzügen kümmerten sich dort um sichergestellte Gegenstände, die in blauen Fässern zur Feuerwehr gebracht worden waren.