Freizeitpark-Deko für zu Hause: Holiday Park versteigert "Burg Falkenstein"

Geisterbahn-Feeling in den eigenen vier Wänden? Der Holiday Park macht's möglich. Der Freizeitpark in Haßloch in der Pfalz versteigert das Inventar der "Burg Falkenstein". Die in die Jahre gekommene Themenfahrt soll einer neuen Attraktion weichen. 2024 will der Park ein neues Fahrgeschäft zur Fernsehserie "Die Schlümpfe" an der Stelle der Burg eröffnen. Nun können Freizeitpark-Fans auf das Falkenstein-Inventar bieten - und lassen sich ihre Liebhaberstücke schon jetzt einiges kosten.

Freizeitpark-Fans bieten mehr als 35.000 Euro

Ein Ritter in voller Rüstung, Fledermäuse, Helle Barden, Trinknäpfe, ein König, Bücher, mehrere Schweine, ein Huhn: Die Liste der Falkenstein-Requisiten ist lang. Insgesamt werden 117 Objekte bei der Auktion des Freizeitparks angeboten. Das Startgebot lag für alle Artikel bei 100 Euro. Seither haben die Auktionäre die Preise teils mächtig in die Höhe getrieben. Die Summe aller Gebote belief sich am Freitagmittag auf stolze 35.740 Euro. Die Auktion läuft noch bis zum 13. November um 20 Uhr auf burgfalkenstein.holidaypark.de.

Spitzenreiter bei der Auktion im Holiday Park: Der Drache

Das Gebot für den Drachen lag am Freitag (04.11.) bei 800 Euro. © Holiday Park

Spitzenreiter unter den Falkenstein-Requisiten war am Freitag ein großer Drachenkopf mit herausgestreckter Zunge. Das Höchstgebot lag hier bei 800 Euro. 780 Euro wurden für den Pranger geboten, der bislang vor dem Fahrgeschäft als beliebtes Foto-Motiv diente. Auf Platz drei liegt das Gebot für eine Frauenfigur mit blanken Brüsten, die versucht, sich mit einem Laken zu bedecken.

Backstageführung zum Abschied der Burg Falkenstein

In Gondeln ging es in der Burg Falkenstein vorbei an mitteralterlichen Schauplätzen. © Holiday Park

Bei der Burg Falkenstein handelte es sich um einen sogenannten "Dark Ride". Fahrgäste wurden in Gondeln an mittelalterlichen Schauplätzen und Figuren vorbeigefahren. Die Attraktion wurde zum 1. November geschlossen. Am Samstag, den 5. November haben Fans noch einmal die Möglichkeit, sich bei einer exklusiven Backstageführung von ihrem Lieblingsfahrgeschäft zu verabschieden.

Holiday Park investiert 65 Millionen Euro

Der Holiday Park gehört zur Themenparkgruppe Plopsa, der unter anderem mehrere Parks in Belgien gehören. In Haßloch investiert die Gruppe nach eigenen Angaben in den nächsten Jahren mehr als 65 Millionen Euro. Neben der neuen Schlümpfe-Attraktion soll ein parkeigenes Hotel, ein Schwimmbad, ein neuer Wasserspielplatz. Für die Saison 2025 ist ein neuer Themenbereich mit Großattraktion geplant.