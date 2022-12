Google-Jahresrückblick 2022: Das hat die Deutschen am meisten bewegt

Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Weltmeisterschaft, Tod von Queen Elizabeth II.: Das Jahr 2022 war ereignisreich und emotional. Der Suchmaschinen-Anbieter Google hat am Mittwoch (07.12.) seinen Jahresrückblick veröffentlicht. Darin sind die am meisten gesuchten Begriffe, Fragen und Schlagzeilen aufgelistet. Was hat die Menschen in Deutschland im Jahr 2022 bewegt? Eine Übersicht.

Allgemeine Suchbegriffe:

Ukraine WM 2022 Olympia 2022 Queen Vladimir Putin

Schlagzeilen:

Ukraine Affenpocken 9-Euro-Ticket Hitzewarnung Layla

Persönlichkeiten:

Vladimir Putin Johnny Depp Amber Head Boris Becker Novak Djokovic

Serien:

Jeffrey Dahmer Stranger Things House of Dragons Euphoria The Watcher

Wie-Fragen:

Wie alt ist Putin? Wie lange dauert die Quarantäne? Wie viele Soldaten hat Russland? Wie lange dauert ein PCR-Test? Wie lange gilt man als genesen?

Warum-Fragen:

Warum greift Russland die Ukraine an? Warum ist Diesel teurer als Benzin? Warum spielt Alexandra Popp nicht? Warum ist der Himmel gelb? Warum ist die Ukraine nicht in der Nato?

Was-Fragen: