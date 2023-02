Lastwagenfahrer fährt in anderen Lastwagen und stirbt

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Ein 61-jähriger Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 6 bei Schwäbisch Hall mit seinem Fahrzeug in einen vor ihm stehenden Lastwagen gefahren und ums Leben gekommen. Sein 34-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte befreiten den im Wagen eingeklemmten Mann und brachten ihn in eine Klinik, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die beiden Insassen waren morgens Richtung Nürnberg unterwegs, als zwischen Kupferzell und Schwäbisch Hall ein vorausfahrender Lastwagen verkehrsbedingt bremste und stehen blieb. Den 61-jährigen Fahrer blendete wohl die Sonne, so dass er das zu spät sah und sie prallten auf das andere Fahrzeug. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 49-jährige Fahrer des vorderen Lastwagens blieb unverletzt.