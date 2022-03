Lindner zu steigenden Preisen: Weitere Entlastungen für Bürger werden kommen

Berlin (dpa) - Finanzminister Christian Lindner hat den Bürgern angesichts der hohen Energiepreise weitere Entlastungen fest zugesagt.

«Wir sind uns als Koalition einig: Weitere Entlastungen werden kommen», sagte der FDP-Chef am Dienstag in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Die Maßnahmen müssten schnell wirken, treffsicher gegen aktuelle Belastungen helfen, befristet und im europäischen Kontext koordiniert sein.

Die Koalition berate gerade unterschiedliche Modelle, er erwarte, dass es am Ende ein Paket mit verschiedenen Maßnahmen geben werde, «weil die Lebenslagen in unserem Land eben auch sehr unterschiedlich sind».

Lindner plädierte für weitere Hilfen für Grundsicherungsempfänger angesichts der steigenden Lebensmittelkosten. Die breite Mitte der Gesellschaft sei aber auch bei der Mobilität belastet. Hier seien unterschiedliche Entlastungen denkbar. Zuvor hatte Lindner einen Zuschuss beim Tanken vorgeschlagen. Vielfach war danach eine Förderung «mit der Gießkanne» ohne soziale Komponente kritisiert worden. Wichtig sei letztlich das Ziel, nicht die einzelne Maßnahme, betonte Lindner.

Kritik aus der Union

Die Unionsfraktion im Bundestag warf Lindner derweil mangelnde Haushaltsklarheit vor. «Was Sie heute hier vorgestellt haben, das ist kein Haushalt zum Beraten, sondern ein Haushaltsrätsel, das es zu erraten gilt», sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in der Etatdebatte des Bundestags. Dies sei zu wenig.

Lindner hatte zuvor den Bundeshaushalt 2022 eingebracht. Dieser sieht Ausgaben von 457,6 Milliarden Euro und neue Schulden von 99,7 Milliarden Euro vor. Dabei wird es allerdings nicht bleiben. Der Finanzminister kündigte an, dass er schon bald einen Ergänzungshaushalt vorlegen werde. Dieser werde nur Ausgaben umfassen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stünden, sagte er. Mit dem Ergänzungshaushalt dürften weitere Milliarden an Schulden dazukommen.

Belastungsmoratorium vorgeschlagen

Wegen des Kriegs in der Ukraine will Lindner zudem ein Belastungsmoratorium für die deutsche Wirtschaft. Es müsse alles vermieden werden, «was Menschen und Betriebe in dieser Lage weiter belasten könnte», sagte der FDP-Politiker am Dienstag in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Bürokratische Belastungen müssten hinter der Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung zurückstehen.

Lindner beschrieb die Gefahr eines ausbleibenden Wirtschaftswachstums bei zugleich hoher Inflation und versprach, die Bundesregierung werde alles tun, um ein solches Szenario zu verhindern. Dazu gehörten etwa eine Steigerung der Produktivität, eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, Entlastungen aber auch eine moderne, offene Einwanderungspolitik.