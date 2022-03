Scholz: «Die Waffen müssen schweigen – und zwar sofort»

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ein sofortiges Ende des Kriegs in der Ukraine gefordert. «Die Waffen müssen schweigen – und zwar sofort», sagte Scholz am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag in Berlin.

Er habe sich immer wieder mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über die nächsten Schritte ausgetauscht, und auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin habe er in den vergangenen Tagen oft lange und intensiv gesprochen. «Putin muss die Wahrheit hören über den Krieg in der Ukraine», sagte Scholz. «Und diese Wahrheit lautet: Der Krieg zerstört die Ukraine. Aber mit dem Krieg zerstört Putin auch Russlands Zukunft.»

Scholz versicherte: «Wir werden nichts unversucht lassen, bis wieder Frieden herrscht auf unserem Kontinent.» Ob die laufenden Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zum Erfolg führen, könne niemand sagen. Klar sei, dass über die Ukraine die Ukrainerinnen und Ukrainer verhandelten - «und niemand sonst». Was Deutschland zur Unterstützung der Ukraine bei der Suche nach einer politischen Lösung beitragen könne, «das werden wir tun».

Hilfe für die Ukraine

Der Ukraine sagte Scholz die Solidarität Deutschlands zu, zog aber erneut eine scharfe Grenze zu einer Verwicklung der Nato in den Krieg mit Russland. «Präsident Selenskyj, die Ukraine kann sich auf unsere Hilfe verlassen», sagte der SPD-Politiker.

Deutschland liefere seit Beginn des Kriegs Waffen und Ausrüstung, gemeinsam mit den Partnern habe man Sanktionen verhängt, die ihresgleichen suchten. Diese zeigten Wirkung und würden auch ständig nachgeschärft, sagte Scholz.

Er höre die Stimmen derjenigen, die eine Flugverbotszone oder Nato-Friedenstruppen in der Ukraine forderten, betonte der Kanzler. Aber: «So schwer es fällt – wir werden dem nicht nachgeben.» Es müsse dabei bleiben, dass es keine direkte Konfrontation zwischen der Nato und Russland geben dürfe. «Die Nato wird nicht Kriegspartei», betonte Scholz.

Bundeswehr-Ausstattung gemeinsame Sache

Der Unionsfraktion mit ihrem Vorsitzenden Friedrich Merz (CDU) sagte Scholz eine Einbindung in die Diskussion über Entscheidungen zur besseren Ausstattung der Bundeswehr zu. «Es soll eine gemeinsame Sache werden, die wir für unser Land tun», sagte der SPD-Politiker.

Nachdem Merz zuvor zum Auftakt der Debatte einen Sechs-Punkte-Katalog mit Bedingungen für eine Zustimmung der Unionsfraktion zur in diesem Zusammenhang geplanten Grundgesetzänderung präsentiert hatte, sagte Scholz, es sei «völlig in Ordnung», dass die Union ihre Vorstellungen formuliere. Ausdrücklich dankte Scholz Merz und der Unionsfraktion, dass sie bereit seien, «diesen Weg mitzugehen».

Der Kanzler sagte zu, dass alle Investitionen abgesichert im Grundgesetz der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit zugutekämen. Es werde langfristige Planungssicherheit und Verlässlichkeit geschaffen, die vor allem für die anstehenden Großvorhaben nötig seien. Zudem behalte man die Tragfähigkeit der deutschen Finanzen einschließlich der Schuldenregel des Grundgesetzes und der Maastricht-Kriterien im Blick.