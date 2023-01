Sind Masken Pflicht im Verbandskasten? Was Autofahrer jetzt wissen müssen

In jedes Auto gehört ein Verbandskasten. Was das Erste-Hilfe-Set enthalten muss, ist vorgeschrieben. Laut einer neuen Regelung gehören ab dem 1. Februar auch zwei Corona-Schutzmasken in den Verbandskasten. Was müssen Autofahrer nun beachten? Was ändert sich noch? Und welche Strafen drohen, wenn der Verbandskasten nicht vollständig ist?

Neue Regel: Corona-Schutzmasken gehören in den Verbandskasten

Was in den Verbandskasten muss, richtet sich nach der DIN 13164, der "Norm für die Bestandteile eines Auto-Verbandkastens", und der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO). Die DIN 13164 wurde im Februar 2022 angepasst. Sie sieht vor, dass zwei medizinische Masken in den Verbandskasten gehören. Der entsprechende Paragraph 35 der StVZO wurde jedoch noch nicht angepasst. Laut ADAC sei eine solche Anpassung vom Gesetzgeber derzeit auch nicht geplant.

Muss das alte Erste-Hilfe-Set nachgerüstet oder ausgetauscht werden?

Da die StVZO noch nicht verändert wurde, gibt es keine Pflicht zum Mitführen der Masken. Es handelt sich vorerst lediglich um eine Regel. Das bedeutet: Autofahrer müssen ihren Verbandskasten nicht austauschen oder mit Masken aufrüsten. Laut ADAC dürfen Verbandskästen mit den bislang gültigen Ausgaben DIN 13164 Januar 1998 und Januar 2014 also weiter verwendet werden.

Was ändert sich denn nun?

Neue Verbandskästen enthalten zwei Corona-Schutzmasken. Bislang waren zwei Dreieckstücher vorgeschrieben. Nach Änderung der Norm benötigen Autofahrer nur noch ein solches Tuch. Außerdem wurde das Verbandtuch ersatzlos gestrichen. Diese neuen Verbandskästen dürfen auch schon vor dem 1. Februar mitgeführt werden.

Was gehört in den Verbandskasten?

Nach der aktuellen DIN 13164 vom Februar 2022 gehören folgende Artikel in den KfZ-Verbandskasten:

1 Heftpflaster, DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

4 Wundschnellverbände, DIN 13019-E, 10cm x 6 cm

2 Verbandpäckchen, DIN 13151-M

1 Verbandpäckchen, DIN 13151-G

2 Gesichtsmasken , mind. Typ 1, nach DIN EN 14683

1 Verbandtuch, DIN 13152-A, 60 cm x 80 cm

6 Kompressen, 10 cm x 10 cm

2 Fixierbinden, DIN 61634-FB-6

3 Fixierbinden, DIN 61634-FB-8

1 Dreiecktuch, DIN 13 168-D

1 Rettungsdecke, 210 x 160cm

1 Erste-Hilfe-Schere, DIN 58279-A 145

4 Einmalhandschuhe, DIN EN 455

1 Erste-Hilfe-Broschüre

2 Feuchttücher zur Hautreinigung

1 14-teiliges Fertigpflasterset

1 Verbandpäckchen, Größe K

Abgelaufen, unvollständig, vergessen: Welche Strafen drohen?

Einige Produkte im Verbandskasten sind mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum versehen. Ist dieses überschritten, müssen die Artikel ausgetauscht werden. Ansonsten etspricht das Erste-Hilfe-Set nicht mehr den Mindestanforderungen der DIN-Norm. Fehlt der Erste-Hilfe-Kasten oder ist er unvollständig, droht bei einer Verkehskontrolle ein Bußgeld in Höhe von bis zu 10 Euro.