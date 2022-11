Sinkender Aktienkurs: So viel kosten die sinkenden Coronazahlen die Pharmahersteller

Anders als erwartet sinken die Corona-Fallzahlen im herbst. Experten diskutieren, ob dies nun das Ende der Pandemie sein kännte. Aber jetzt schon steht fest, wer nicht von einem möglichen Ende von Corona profitieren wird: die Pharmahersteller.

Erst vergangene Woche verkündete Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), dass die Pandemie nun endemisch sei. Später ruderte er allerdings zurück. Von einer Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums hieß es am Freitag: „Der Corona-Ausbruch wurde 2020 von der WHO zur Pandemie ausgerufen und ausschließlich die WHO kann dies auch wieder revidieren.“ Momentan beobachten Experten, dass die Corona-Infektionen rückgängig sind. Die Folgen für die Pharmahersteller sind jetzt schon deutlich.

Sinkende Aktienkurse von Moderna und Biontech

Der Aktienkurs von Biontech erreichte im August 2021 seinen Höchststand. Zu diesem Zeitpunkt kostete ein Papier 380 Euro. Nun ist der Preis auf 141 Euro gesunken. Der Preis hat sich deutlich mehr als halbiert. Ähnlich sieht es aus für Moderna. Kostete ein Papier von Moderna mal 412 Euro, kostet es nun nur noch 152 Euro.

Mehrere Gründe für sinkenden Kurs

Markus Manns, Mediziner und Portfoliomanager bei der Fondsgesellschaft Union Investment erklärt gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“, dass es mehrere Gründe für den sinkenden Aktienkurs gebe. So spiele zum Beispiel auch die Rezession und die höheren Zinsen eine Rolle. Doch vor allem der Rückgang an Impfungen wirkt sich auf den Aktienwert aus. Es sei schwer abzuschätzen, wie sich die Nachfrage nach Impfstoffen in Zukunft entwickeln werde, erklärt Manns. Außerdem ist der Druck, sich impfen zu lassen, gesunken. Das könne sich ändern, falls eine neue Corona-Variante auftreten würde, so Manns.

So wird sich der Aktienkurs in Zukunft entwickeln

Es ist schwer vorherzusagen, wie sich der Aktienkurs entwickeln wird, da es auch davon abhängt, wie sich die Pandemie entwickelt. Wichtiger als die Pandemie werden aber wohl andere Projekte des Unternehmens sein, wie es in der „Süddeutschen Zeitung“ heißt. Biontech arbeitet momentan gemeinsam mit Roche an einem Impfstoff gegen Hautkrebs.

Außerdem „wäre langfristig eine kombinierte Influenza-Covid-Impfung besonders interessant“, erklärt der Mediziner Manns. Falls China den Corona-Impfstoff zulassen würde, würde sich das ebenfalls auf den Aktienkurs auswirken. Das ist nach Angaben von Manns momentan aber nicht wahrscheinlich.

So viel Geld hatte Biontech im letzten Jahr verdient

Der immense Gewinn des deutsch-amerikanischen Unternehmen während der Pandemie ist nicht nur am Aktienkurs sichtbar, sondern auch am Umsatz selbst: Biontech hatte im vergangenen Jahr vor allem wegen der Corona-Impfstoffe einen Nettogewinn von 10,3 Milliarden Euro erzielt. Im Jahr zuvor waren es noch 15,2 Millionen Euro.