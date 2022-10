Störung bei Whatsapp am Dienstag (25.10.): Messenger-Dienst nicht erreichbar

Der Messenger-Dienst Whatsapp von Meta Platforms (ehemals Facebook) war am Dienstag (25.10.) am Vormittag nicht erreichbar. Die Störung betraf sowohl die App für iOS und Android als auch die Desktop-Variante. Laut der Webseite allestörungen.de meldeten Nutzer ab 9 Uhr Probleme und Störungen. Es konnten keine Nachrichten gesendet oder empfangen werden.

Mehreren Medienberichten zufolge war die Störung ein weltweites Problem. Kurz vor 11 Uhr war der Fehler behoben.

Meta-Sprecher Joshua Breckmann: WhatsApp soll so schnell wie möglich wieder funktionieren

In einem Statement im The Verge-Magazin sagte Meta-Sprecher Joshua Breckmann am Dienstagmorgen (25.10.): „Uns ist bewusst, dass aktuell manche Menschen Probleme damit haben, Nachrichten zu versenden. Wir arbeiten daran, WhatsApp so schnell wie möglich für alles wieder verfügbar zu machen".

Im Oktober 2021 hatte es größere Probleme bei Whatsapp, Facebook und Instagram gegeben. Die Social-Media-Dienste waren für mehrere Stunden nicht zu erreichen gewesen. Die Ursache war damals ein Konfigurationsfehler.