Zwei Verletzte bei Kollision mit Streifenwagen

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen sind in Stuttgart-Vaihingen zwei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei sei ein Beamter am Montag wegen eines Einsatzes mit Blaulicht über eine rote Ampel gefahren. An einer Kreuzung sei er dann mit einem von rechts kommenden Auto zusammengestoßen. Sowohl dessen 39 Jahre alter Fahrer als auch der 25-jährige Polizist kamen ins Krankenhaus. Den Schaden schätzte die Polizei am Dienstag auf mehrere Tausend Euro.