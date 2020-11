Diamant feiert 25-jähriges Bestehen: Nachhaltiges System löst Probleme

Die Firma Diamant Heiz- und Klimasyteme GmbH wird 25 Jahre alt. Seit 1995 haben sich die Rudersberger als erste Adresse in Sachen Wohlfühlklima im Wintergarten einen Namen gemacht. Mit Niederlassungen in Deutschland und Luxemburg bietet Diamant einen Rundumservice – von der Planung über die Umsetzung und Installation bis hin zu Wartung und Serviceleistungen seiner Produkte.

Das „Diamant Heiz- und Klimasystem“ besteht im Kern aus jeweils einem Innen- und Außengerät. Die Inneneinheit sorgt für Wohlfühltemperaturen über das ganze Jahr. Im Winter ist es nicht zu kalt, in den Übergangszeiten kann man die warme Luft durch die kostenlosen Sonnenstrahlen gleichmäßig verteilen und reinigen; im Sommer wird die Luft entfeuchtet und gekühlt.

Ein weiterer Geschäftszweig ist das Diamant Heiz- und Kühlgerät, das in Zeiten steigender Strompreise für die Nutzer von Nachtspeicheröfen eine verlässliche Alternative darstellt. Gleichzeitig haben sich in jüngster Vergangenheit die Temperaturen im Sommer immer weiter erhöht. Hier hat sich der Diamant Heiz- und Klimasysteme GmbH ein zusätzlicher neuer Markt für Kühlung eröffnet. Ein nachhaltiges System zur Lösung mehrerer Probleme.

Gewinnspiel

Wer sich von den Vorteilen der Diamant-Systeme überzeugen möchte, hat anlässlich des Jubiläums sogar die Möglichkeit, eines zu gewinnen. Das Diamant Photovoltaiksystem bietet eine unaufwändige Lösung für den Eigengebrauch: Einfach die Module in den Garten oder auf den Balkon stellen und den Stecker in die Steckdose stecken – schon hat man kostenlos erzeugten Strom in seinem eigenen Netz. Eine Teilnahme ist möglich über die Webadresse: myklima.eu/jubilaeumsgewinnspiel