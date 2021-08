Die Fantastischen Vier kommen nach Waiblingen

Waiblingen. Mit gleich drei Konzerten eröffnen die Fantastischen Vier den Waiblinger Kultursommer. Für das Konzert am Sonntag, 5. September, 20 Uhr, verlosen wir 2x2 Eintrittskarten.

Mit einem vielfältigen Programm wird die Talaue im September zum Schauplatz für den Waiblinger Kultursommer 2021: Im großen Open Air Sommerfestival präsentiert die Stadt Waiblingen auf drei Bühnen, an drei Orten, ein hochkarätiges und vielfältiges Programm mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Stadt, der Region und weit darüber hinaus.

Gleich drei Mal sind die Fantastischen Vier zu Gast, eine der erfolgreichsten deutschen Popbands aller Zeiten. Die Anfänge der Hip-Hop-Gruppe liegen in den 1980er Jahren in Stuttgart, dort traten sie zum ersten Mal auf einer selbstgezimmerten Bühne aus Europaletten auf.

Seither ist viel geschehen. Sie waren die erste Rap-Formation, die bundesweit mit „deutschem Sprechgesang“ so erfolgreich war. Schon lange füllen die Fantastischen Vier mittlerweile in einer Welt ohne Corona ganze Stadien. In Waiblingen präsentieren sich Michael Bernd Schmidt, Thomas Dürr, Michael Beck und Andreas Rieke, besser bekannt als Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon den Fans in fast schon familiärer Atmosphäre.

Die Konzerte der Vier geben ein Vorgeschmack auf die dann 2022 endlich anstehende „30 Jahre Live Tour“.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten zukommen zu lassen und sie über Veranstaltungsänderungen zu informieren. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S.1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie unter www.zvw.de/datenschutz.