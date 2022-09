Die Kraft der Rhetorik

Waiblingen. In der Reihe ZVW Wissen beschäftigt sich am Mittwoch, 28. September, René Borbonus mit dem spannenden Thema „Kraft der Rhetorik“. Die Präsenzveranstaltung findet im Foyer der Kreissparkasse, Alter Postplatz 8, in Waiblingen statt. Wir verlosen exklusiv für unsere Leserinnen und Leser 5 x 2 Eintrittskarten.

Worte die fesseln und begeistern: Überlassen Sie es nicht dem Zufall, wie Sie in Gesprächen wirken und fesseln Sie Ihr Gegenüber mit brillianter Rhetorik. Im Vortrag finden Sie Antworten auf die Frage: Wie redet man sich in die Köpfe der Menschen? Durch das Spiel mit den Worten kann man Menschen begeistern und bewegen. Sie erfahren, wie man Zuhörer im Gespräch und in der Rede “an den Ohren packt”, von der ersten Sekunde an.

Außerdem erfahren Sie, wie man mit Einwänden und Kritikern souverän und respektvoll umgeht. Rhetorik, die Schönheit der Kommunikation – wer Menschen überzeugen und mitreißen möchte, sollte die Königsdisziplin des gesprochenen Wortes beherrschen.

Der Eintritt kostet 59 Euro. Weitere Themenabende dieser Veranstaltungsreihe finden Sie hier: www.sprecherhaus-shop.de/vortragsreihen/zvw.wissen-2022/. Die Veranstaltungsreihe ist hybrid angelegt, so dass Sie Ihre Teilnahme flexibel gestalten können.

Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.

