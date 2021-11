Urbach. Timm Sigg ist Professor für Mathematik an der Hochschule Stuttgart. Die Schrulligkeit der Nerds, aber vor allem auch ihre liebenswürdigen Seiten sind ihm besonders ans Herz gewachsen. Er singt so leidenschaftlich von Zahlen wie andere über ihre Liebesbeziehungen. Timm Sigg präsentiert „Die Leiden des jungen Professors“ am Freitag, 26. November, 20 Uhr, in der Auerbachhalle in Urbach.

Wir verlosen 3 x 2 Karten, die für die Gewinner an der Abendkasse hinterlegt werden.

Mit ein paar Kabarettnummern am Klavier trat Timm Sigg erstmals anlässlich des Gala-Abends zur Feier „100 Jahre Hochschule Esslingen“ im Oktober 2014 auf. Inzwischen tourt er mit seinem abendfüllenden Soloprogramm „Die Leiden des jungen Professors – Tiefgründiges in h-Moll“ durch Süddeutschland. „Herrlich selbstironisch und mit extrem viel Wortwitz!“, teilen die Veranstalter mit.

Bei dieser Veranstaltung gilt die sogenannte „2G-Regel“. Das heißt, Einlass bekommt nur, wer geimpft oder genesen ist. Dafür entfallen das Tragen von Masken und die Abstandsregeln. Auch kann wieder eine Bewirtung mit Getränken und kleinen Snacks vor der Veranstaltung und in der Pause stattfinden.

Bei diesem Abend mit Timm Sigg handelt es sich um einen Nachholtermin vom 6. November 2020. Bereits erworbene Karten sowie das Abo aus 2020 sind weiterhin gültig.

Weitere Karten im Vorverkauf gibt es coronabedingt derzeit nur beim Servicebüro des Urbacher Rathauses,0 71 81/80 07-99, servicebuero@urbach.de oder auf www.reservix.de. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 18 Euro plus Gebühr und an der Abendkasse 21 Euro.

