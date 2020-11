Digitales Wein- und Schokoladentasting

Das Wein-Erlebnis mit Video

Vorbereitung:

Vor dem Wein- und Schokoladen-Tasting sollten alle Komponenten die richtige Temperatur haben. Dabei ist es besonders wichtig, dass die Weißweine und der Sekt im Kühlschrank gelagert werden.

Die Weißweine sollten ca. 12 Grad haben, während der Sekt ungefähr 8 Grad und der Rotwein ca. 18 Grad haben sollte. Den Lemberger/Syrah gleich zu Beginn dekantieren. Den Sekt und die Weißweine erst aus dem Kühlschrank nehmen, wenn sie auch tatsächlich getrunken werden, damit die Temperatur stimmt.

Auch die Schokolade sollte ca. 12 bis 18 Grad warm sein, damit sie perfekt ist. Sie sollte nicht im Kühlschrank gelagert werden.

Für jeden Teilnehmern ein Sekt-, Weißwein-, Rotwein-, und Wasserglas. Ausreichend Wasser und Weißbrot zum Neutralisieren.

Wir wünschen Ihnen schöne Genussmomente viel Spaß!

Durch das Wein- und Schokoladen-Tasting führen Yvonne Ellwanger und Ulrike Maurer. Sie erzählen Interessante Informationen zu ihren Produkten und wie Sie am besten die Kombinationen testen und genießen können. Außerdem erfahren Sie Hintergrundinformationen zum Weinbau und Schokoladenherstellung. Das Video ist aufgezeichnet, so dass Sie jederzeit pausieren- und das Tasting in Ihrem eigenen Tempo genießen können.