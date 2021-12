Doppelpack von Polter: Bochum schlägt kämpfende Augsburger

Augsburg (dpa) - Der VfL Bochum hat dank eines starken Sebastian Polter seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Der Mittelstürmer war gleich mit zwei Treffern (23./45.+2) am umjubelten 3:2 (3:0)-Sieg beim FC Augsburg am Samstag beteiligt.

Gerrit Holtmann (40.) traf vor Geisterkulisse in der leeren FCA-Arena ebenfalls für den VfL und bescherte dem Ruhrpott-Club den fünften Sieg in den letzten sieben Spielen. Die Anschlusstreffer von Michael Gregoritsch (57.) und Daniel Caligiuri (86./Foulelfmeter) kamen zu spät. Der FCA hatte die erste Halbzeit verschlafen.

Nach ihrem schlechten Saisonstart setzen sich die Bochumer mehr und mehr im Tabellenmittelfeld fest. Augsburg verpasst hingegen den Befreiungsschlag im Liga-Keller und verharrt auf Relegationsplatz 16.

Dabei hatte der FCA angekündigt, die bittere DFB-Pokal-Niederlage gegen den VfL wieder «geraderücken» zu wollen. Pokal-Held Manuel Riemann fehlte im Tor der Gäste. Für ihn gab Michael Esser sein Bundesliga-Debüt im Trikot der Gäste. Bei den Hausherren rückte Raphael Framberger in die Startelf. Bereits in der ersten Hälfte wurde er genau wie Andi Zeqiri angeschlagen ausgewechselt.

Das Ziel der schnörkellos und zielstrebig spielenden Bochumer war es, die bislang schlechte Auswärtsbilanz aufzubessern. Lediglich ein Sieg war dem VfL vor dem Augsburg-Spiel gelungen. Entsprechend mutig startete der Aufsteiger in die Partie und hatte kurz nach Anpfiff (3.) die erste dicke Chance durch Holtmann. FCA-Keeper Rafal Gikiewicz machte sich breit und parierte.

In der Folge blieben die Gäste das spielbestimmende Team und kombinierten sich immer wieder in Strafraumnähe des Gegners. Nach einem Fehlpass von Arne Maier ging es dann auf einmal ganz schnell: Holtmann schickte Polter, der tunnelte Gikiewicz - die Führung.

Von überfordert wirkenden Augsburgern kam zunächst nicht viel. Die Topchance zum Ausgleich vergab André Hahn in der 28. Minute. Iagos Maßflanke köpfte der freistehende Kapitän über den Balken. Trotz kurzer FCA-Lichtblicke blieben die Bochumer die bessere Mannschaft. Holtmanns platzierter Schuss in den Winkel zum 2:0 sowie Polters wuchtiger Kopfball waren die Folge.

Nach der Pause agierten die Hausherren deutlich wacher und Joker Gregoritsch stach wie schon zuletzt beim Last-Minute-Remis gegen Hertha BSC. Nach Caligiuris Ecke nickte der Österreicher nahezu unbedrängt ins linke Eck ein. Augsburg war im Spiel. Nur wenige Sekunden später legte Ruben Vargas perfekt auf Jan Moravec, der den Ball aus vier Metern in die leeren Zuschauerränge schoss.

In der Schlussphase entwickelte sich bei Nieselregen ein hitziger Schlagabtausch. Auf Bochumer Seite verpasste Milos Pantovic, gegenüber versemmelten Gregoritsch und Sergio Cordova Großchancen. Das Elfmetertor von Caligiuri ließ die Bochumer nochmal heftig zittern - doch am Ende reichte die starke erste Hälfte zum Sieg.

