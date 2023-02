Doppelter Grund zum Feiern bei Dreher Automobile

Dreher Automobile in Berglen-Oppelsbohm hat aktuell gleich doppelt Grund zum Feiern: Zum einen kann sich das Unternehmen nach der Pandemie nun endlich sein zwölfjähriges Bestehen auf die Fahnen schreiben, zum anderen übergibt Inhaber Michael Dreher die Leitung der Werkstatt des Unternehmens an seinen Sohn Elias Dreher.

Elias Dreher versteht sich als tragende Säule des Familienunternehmens, bildet sich stetig in Sachen Elektromobilität weiter und hält sich auch sonst in allen Sparten der Automobilbranche auf dem Laufenden. Der 23-Jährige stellt aus der Gesamtsicht des Unternehmens ein wichtiges Bindeglied zwischen Werkstatt/Kundenbetreuung und dem Verkauf dar.

Alleine schon die Bewertungen aus den sozialen Medien stellen Dreher Automobile eine sehr gute Visitenkarte aus. „Menschlich und technisch ein top Autohaus“, schreibt ein Kunde, der sich bei den Drehers einen gebrauchten Renault gekauft hat und sich super betreut fühlt. „Wie in einer Familie“ fühlt sich ein weiterer Kunde, der neben seinem Autoproblem „noch nie so herzlich“ aufgenommen wurde und so guten Kuchen gegessen hat wie bei den Drehers in Oppelsbohm.

Auch der Geschäftsinhaber Michael Dreher liebt seinen Familienbetrieb: „Kunden werden hier nicht nur hinsichtlich ihrer Autobedürfnisse bedient, sondern als vollwertiger Mensch behandelt.“ Kaffeetrinken, ein kleiner Plausch und ein gesundes Lachen dürfe bei Kundengesprächen nicht fehlen. Genauso wichtig sei das aufeinander eingespielte Personal.

Neu- und Gebrauchtwagen von Renault und anderen Marken zu erschwinglichen Preisen sowie attraktive Leasing-Konditionen sind Dreher Automobile im Interesse der Kunden stets ein Anliegen. Vom neuesten Renner Renault Austral, über den Express, den Captur, den Mégane, den Clio ist bis zum Dacia Sandero bei Dreher Automobile alles im Sortiment. Zudem bieten die Drehers auch eine ansehnliche Auswahl an E-Bikes und Pedelecs an.

