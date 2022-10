Drei gute Gründe, weshalb Team- und Individualsportler jetzt beim neuen Intersport Grabert vorbeischauen sollten!

1. Super Schnäppchen

Aus Intersport Hettich wird Intersport Grabert. Der Sportspezialist an der Backnanger Bleichwiese bekommt ein grundlegendes Facelift mit umgestaltetem Ladenambiente. Aktuell läuft noch der Umbau und die Verkaufsaktionen sind im Endspurt. Am 24. und 25. Oktober schließen die Türen für zwei Tage, am 26. Oktober steigt die Neueröffnung mit dem bewährten Team und vielen Überraschungen.

2. Alles für das Outdoor-Abenteuer

Mit dem neuen Schöffel-Lowa-Store hat der Outdoor-Bereich eine starke Aufwertung bekommen, die sicher viele Trekking- und Wanderfans freut. Mit der perfekten Ausrüstung bekommt richtig Lust auf das nächste Abenteuer – egal ob auf dem Berg, im Wald, auf der Wiese oder im Alltag.

3. Angebote, Aktionen, Autogramme

Von 26. Oktober bis zum Gänsemarkt in Backnang finden bei Intersport Grabert zahlreiche Aktionen statt. Auftakt ist am 26. Oktober die Autogrammstunde mit VfB-Torhüter Florian Müller. Er ist von 14.30 Uhr an rund eine Stunde zu Gast. Am 27. Oktober startet das große Opening mit attraktiven Angeboten und vielen Aktionen. So sind beispielsweise Expertinnen und Experten verschiedener Hersteller vor Ort und beraten. Ein besondere Erlebnis bietet sicher der verkaufsoffene Sonntag, am 30. Oktober. Hier können sich alle Besucher auf ein besonderes Flair bei Intersport Grabert und in der ganzen Stadt freuen.

www.intersport-grabert.de