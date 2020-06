Drei Spiele bis zum Aufstieg? Das Restprogramm für die Matarazzo-Elf

Saison-Endspurt für den VfB Stuttgart: Drei Partien trennen die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo noch von der ersehnten Rückkehr in die Bundesliga. Doch die Schwaben haben es nach 31 absolvierten Spieltagen nicht mehr in der eigenen Hand. Nach der bitteren 1:2-Niederlage im Derby gegen den Karlsruher SC rutschen Mario Gomez und Co. auf den Relegationsplatz. Doch nicht nur das: Auch der 1. FC Heidenheim ist auf zwei Punkte an den VfB herangerückt.

Der Druck könnte im Saisonendspurt also nicht größer sein.Die Gefahr ist groß, sogar den dritten Tabellenplatz zu verspielen. Die Elf von Pellegrino Matarazzo muss sich in den drei verbleibenden Partien also zwingend steigen - ansonsten gibt es ein weiteres Jahr in Liga zwei.

Das ist das Restprogramm für den VfB:

Mi, 17. Juni, 18.30 Uhr: Heimspiel gegen den SV Sandhausen

So, 21. Juni, 15.30 Uhr: Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg

So, 28. Juni, 15.30 Uhr: Heimspiel gegen den SV Darmstadt

Alle Spiele des VfB Stuttgart können Sie wie gewohnt im Liveticker auf zvw.de/vfb-liveticker verfolgen.