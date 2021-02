Duell mit dem Tabellenletzten: Mit dieser Aufstellung will der VfB Stuttgart gegen Schalke 04 gewinnen

Der VfB Stuttgart kann in seinem Heimspiel am Samstag (ab 15.30 Uhr im ZVW-Liveticker) einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen: Die Schwaben empfangen den Tabellenletzten Schalke 04. Die Knappen sind mit neun Punkten schon so gut wie abgestiegen, während die Stuttgarter mit 29 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz stehen. Mit einem Heimsieg hätte der VfB 32 Punkte auf dem Konto - und wäre damit fast schon sicher.

Trainer Pellegrino Matarazzo vertraut gegen Schalke auf dieselbe Elf wie beim 1:0-Sieg in Köln.

So startet der VfB: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - Sosa, Endo, Mangala, Castro, Wamangituka - Förster - Kalajdzic

Zunächst auf der Bank: Bredlow, Didavi, Stenzel, Klement, Al Ghaddioui, Karazor, Coulibaly, Cissé, Klimowicz

So startet Schalke 04: