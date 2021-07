EDV-Beratung Schuler: Gute ERP-Lösungen findet man nicht irgendwo, sondern in Plüderhausen

Der Begriff „Digitalisierung“ ist in aller Munde. Doch welche Software ist die geeignete, wenn es um eine effiziente Ressourcenplanung des eigenen Betriebs geht? Sich neu aufzustellen und eine geeignete ERP-Lösung zu finden, kann sehr zeitaufwändig sein und an den Nerven zehren. Die EDV-Beratung Schuler schafft hier Abhilfe.

„Wir sind Anbieter der SelectLine Produkte und übernehmen den Vertrieb in und um Plüderhausen. Wir wissen, worauf es bei einer guten Produktionslösung ankommt und welche Erwartungen kleine Fertigungsbetriebe an die Software haben“, erläutert Geschäftsführer Uwe Schuler. „Nur wenige Betriebsmitarbeiter wissen, zu welchem Zeitpunkt etwas gefertigt sein muss und ob die Rentabilität gegeben ist. Unternehmer würden sich auch lieber um andere Dinge kümmern, als bis spät in die Abendstunden die Produktion zu planen und Mitarbeiter einzuteilen“.

Jetzt von ERP-Förderung profitieren

Mit der SelectLine Produktion behalten Unternehmer Kosten, Termine und die zur Verfügung stehenden Ressourcen immer im Blick. Aufträge übernimmt man direkt aus der SelectLine Warenwirtschaft. Dabei kann nahezu jede Stelle der Produktion wie Maschinen, MitarbeiterInnen und Ressourcen separat geplant werden. „Und Dank der ERP-Förderung profitieren Sie jetzt zusätzlich von günstigen Konditionen“, weiß Schuler.

Für eine individuelle Beratung mit kostenfreier Vorführung der Software kann man sich an www.edv-schuler.de wenden.