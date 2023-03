Ein Leben für die Musik

Weinstadt/Winnenden. Im Februar 2023 jährte sich Gotthilf Fischers Geburtstag zum 95. Mal. Aus diesem Anlass verlosen wir zwei Pakete mit je zwei CDs und einem Buch dazu. Dieses Buch ist Biografie, Bilder- und Liederbuch in einem. Es beschreibt den Aufstieg und Weg vom schüchternen Trompeter zu einem weltweit anerkannten Ausnahmekünstler in informativen Texten, faszinierenden Fotografien und vor allem auch in Musik.

Noten und Texte von fast 50 Liedern, davon sieben Eigenkompositionen, laden zum aktiven Mitsingen ein; zwölf dieser Lieder kann man auf der CD anhören - darunter ein extra für ihn verfasstes Geburtstagslied.

Im Februar hätte Deutschlands Chorkönig seinen 95. Geburtstag gefeiert. 100 Jahre hatte er eigentlich angepeilt. Doch leider hat er es nur bis kurz vor seinen 93. Geburtstag geschafft. Am 11. Dezember 2020 verstarb der Ausnahmekünstler in Weinstadt.

Jetzt würdigte das Winnender Label Herz7 den Chorleiter mit zwei Werkschauen, nun mit einer gekürzten Version des Liedes „Happy Birthday - Alles Gute“, das ursprünglich zum 80. Geburtstag des Meisters geschrieben, aufgenommen und veröffentlicht wurde.

Konzert am 23. April

Zu Ehren Gotthilf Fischers findet am Sonntag, 23. April, ein Chor-Konzert in der Fellbacher Schwabenlandhalle statt.

Mitglieder seiner Chöre, befreundete Dirigenten mit ihren Chören sowie weitere musikalische Wegbegleiter präsentieren ein Repertoire, das zum großen Teil aus Fischers Feder stammt. Mit umfangreichem Bildmaterial wird zudem an diese Ausnahmekarriere gedacht.

Karten gibt es auf www.easyticket.de oder unter07 11/2 55 55 55.





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt.

Die Päckchen werden den Gewinnern zugeschickt.

