Einfach günstig investieren: AVL ermöglicht den Fondskauf ohne Ausgabeaufschlag

"Mit der richtigen Anlegestrategie kann das Geld vor der Inflation geschützt und vermehrt werden", sagt Uwe Lange. "Und die Geldanlage in Investmentfonds ist nicht so kompliziert, wie viele glauben." Der Gründer der AVL Finanzvermittlung möchte möglichst vielen Menschen die Angst vor dem Investieren nehmen und ihnen den Zugang zum globalen Kapitalmarkt so leicht wie möglich machen. Sein Unternehmen vermittelt Finanzanlageprodukte einfach und günstig über das Internet.

Geringere Kosten für die Anleger

Die Grundidee, mit welcher die AVL Finanzvermittlung vor 25 Jahren an den Start ging, war es, die Kosten für den Kauf und Verkauf von Investmentfonds auf null Euro zu senken. Viele Anleger kennen das: Beim Kauf von Investmentfonds werden ihnen bei der Hausbank oft bis zu fünf Prozent ihrer Anlagesumme als Ausgabeaufschlag abgeknöpft. Die AVL verzichtet auf diesen. Dafür überlässt der Finanzvermittler jedem Anleger selbst die Entscheidung über sein Investment.

Webseite hilft bei Anlage-Entscheidung

Jeder Interessierte bekommt auf www.avl-investmentfonds.de die Möglichkeit, selbst das für ihn passende Produkt zu finden. AVL hat die Daten tausender Fonds aus den vergangenen 60 Jahren gesammelt und in übersichtliche Grafiken übertragen. So kann jeder sehen, welche Produkte es gibt, wie sie sich zusammensetzen und wie sie sich entwickelt haben. Über die Eingabe verschiedener Auswahlkriterien, kann das Angebot den eigenen Prioritäten entsprechend gefiltert werden.

Ausgezeichneter Kundenservice

Wer seine Wahl getroffen hat, wird er bei der Umsetzung vom AVL-Service betreut. „Unser Erfolgsgeheimnis ist unser guter Kundenservice“, sagt Simon Lange, der 2016 ins Unternehmen seines Vaters eingestiegen ist. Und Uwe Lange ergänzt: „Wir müssen gut sein, denn wir haben keine Vertragsbindung. Wenn wir keinen guten Job machen, sind die Kunden weg.“

Rund 60.000 Kunden vertrauen der AVL Finanzvermittlung GmbH bereits. Mit einem attraktiven Jubiläumsdepot sollen noch mehr Menschen ermutigt werden, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Auch mit kleinen monatlichen Beträgen ließe sich viel ansparen, versichern die Anlageexperten. Man müsse sich nur trauen und aktiv werden.