Eintauchen in Lego Mythica

Das LEGOLAND® Deutschland Resort in Günzburg startet am 25. März mit der größten Erweiterung seit Bestehen des Familienfreizeitparks in die Saison und öffnet seinen elften Themenbereich. LEGO® MYTHICA entführt in eine wunderbare Parallelwelt mit fantastischen Fabelwesen, atemberaubender Action und voller mythischer Energie. Highlight ist die spektakuläre Flügel-Achterbahn „MAXIMUS – Der Flug des Wächters“. Wir verlosen 2 x 4 Tageskarten inklusive Parkplatztickets.

Die Schienen des weltersten Legoland Wing Coaster umrahmen das neue Areal und die Fahrt sorgt mit Kopfüber-Elementen und nach innen geneigten Spiral-Bewegungen besonders bei älteren Kids bis ins Teenager-Alter für Adrenalin pur. Echtes Freefall-Feeling bieten die „Fire & Ice Tower“ auch den Jüngeren und 14 mythische Fabelwesen aus 1,5 Millionen LEGO Steinen - wie ein Hund mit Pfauenfedern oder die Leoparden-Eule - bringen die ganze Familie zum Staunen. Einige der Fantasiewesen können die Besucher sogar mittels der Legoland Deutschland App und Augmented Reality auf dem Handybildschirm lebendig werden lassen und coole Selfies mit ihnen machen. In der neuen „CreaZone“ können Erfindergeister selbst fantastische Kreaturen erschaffen, bevor sie sich auf dem Spielplatz „LavaLand“ richtig austoben.

Mit Lego Mythica wächst das Legoland auf 11 Themenbereiche mit 68 Attraktionen, Shows und unzähligen Lego Modellen heran. In der neuen Saison ist an ausgewählten Tagen außerdem die Legoland Parade mit den beliebten Lego Stars zu sehen und im Juli/August lassen mythische Sommernächte sowie die geheimnisvolle Sommershow Besucherherzen höherschlagen.

Weitere Infos unter www.LEGOLAND.de.

