Elf Jahre ChorArt zwanzigelf

Urbach. ChorArt zwanzigelf lädt zu seinem Jubiläumskonzert am Samstag, 1. Oktober, in der Auerbachhalle Urbach herzlich ein. Einlass ist ab 18 Uhr mit Bewirtung, das Konzert beginnt um 19 Uhr. Für diesen bunten Abend verlosen wir 3 x 2 Eintrittskarten.

Nach einem Aufruf im Sommer 2011 in den Schorndorfer Nachrichten startete ChorArt zwanzigelf unter der Leitung von Timea Toth als Abteilung des Gesangvereins Eintracht 1925. Seither gab es unzählige Auftritte und Konzerte, unter anderem mit Kathy Kelly. Nun wird das elfjährige Jubiläum mit einem besonderen Konzert gefeiert.

Präsentiert werden musikalische Highlights aus den vergangenen Jahren sowie neue Lieder, die auf besondere Art und Weise vorgetragen werden. Die Texte werden lyrisch aufgearbeitet und musikalisch untermalt. Zu hören sind „In the Summertime“, „Don’t stop me now“ und vieles mehr.

Für das leibliche Wohl sorgen kulinarische Köstlichkeiten, die vor der Veranstaltung, in der Pause und nach dem Konzert angeboten werden.

Der Eintritt kostet 13 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Vorverkaufsstellen sind Donner Lesen und Schreiben in Urbach und Plüderhausen sowie bei ChorArt direkt.





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten zukommen zu lassen und sie über Veranstaltungsänderungen zu informieren. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S.1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie unter www.zvw.de/datenschutz.