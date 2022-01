Erinnerungen an Gotthilf Fischer in Wort und Ton

Am 11. Dezember 2020 verstarb, im Alter von 92 Jahren, Deutschlands berühmtester Chorleiter Gotthilf Fischer. 16 Millionen Tonträger hat er verkauft, und insgesamt 26,5 Millionen Streams und Downloads wurden alleine von seiner unvergleichlichen Aufnahme von „Freude schöner Götterfunken“ generiert. Wir verlosen exklusiv für unsere Leserinnen und Leser drei CD-Pakete.

In Erinnerung und als Hommage an den meisterhaften Menschenfischer, der Millionen zur Musik brachte, würdigt das Label Herz7, bei dem Gotthilf Fischer von 2007 bis zu seinem Tode unter Vertrag stand, Deutschlands Chorkönig mit gleich drei aufwendig gestalteten Medien-Produkten:

„Ein Leben für Musik“ - eine 2-CD-Box mit 50 seiner besten und auch von ihm meistgeliebten Lieder aus seiner über 70-jährigen Plattenkarriere

„Das Beste“ – eine 4-CD- Box, mit über 90 der wichtigsten Songs seiner Karriere (ein Bundle aus den Erfolgs-Alben „Happy Birthday“ - 90er Jahre „ und „Ein Leben für Musik“)

Die Große Werkschau“ – 5 CDs mit mehr als 100 Liedern sowie dem aufwendig illustrierten Buch „Mein Leben – meine Lieder“, geschrieben von Hans Derer, Gotthilfs langjährigem Wegbegleiter.

Im Sommer 2019 hatte Gotthilf Fischer einen Award in „Gold“ für 15 Millionen Streams vom damaligen EU-Kommissar Oettinger überreicht bekommen. Inzwischen sind es 26,5 Millionen.

Über 500 Werke hat Gotthilf Fischer während seiner über 70-jährigen Karriere komponiert. Viele davon blieben unveröffentlicht. Mindestens eines davon, geschrieben für das inzwischen auch solo erfolgreiche Gesangsduo Tanja & Ines („Feuerwerk der Liebe“), die ihn lange Jahre als Chor-und Duett-Sängerinnen begleitet hatten, soll im Frühjahr veröffentlicht werden.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten, CDs oder Bücher zukommen zu lassen und sie über Veranstaltungsänderungen zu informieren. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie unter www.zvw.de/datenschutz.