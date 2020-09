Ex-Trainer Markus Babbel kritisiert: «Einen echten Topmann sehe ich in der VfB-Abwehr nicht»

Der frühere Fußball-Nationalverteidiger Markus Babbel sieht in der Defensive des VfB Stuttgart eine Schwachstelle des Bundesliga-Aufsteigers. «Einen echten Topmann sehe ich in der VfB-Abwehr nicht», sagte der ehemalige Stuttgarter Trainer und VfB-Profi der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» (Freitag).

Mit Blick auf die 2:3-Heimpleite am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg erklärte der 48-Jährige: «Wenn ich sagen würde, das war naiv, wäre das freundlich ausgedrückt. Die Gegentore waren natürlich viel zu einfach.» Er habe den Eindruck gehabt, «die VfB-Spieler kannten gar nicht ihre Gegner».

Um am Samstag (ab 15.30 Uhr im ZVW-Livteicker) beim FSV Mainz 05 zu bestehen, benötige die Mannschaft in der Abwehr eine höhere «Intensität und Akribie. Die Spieler müssen in jedem Moment hellwach sein. Das ist Bundesliga und nicht mehr Zweite Liga.» VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo hat für die Partie in Mainz bereits mehr Aufmerksamkeit in der Abwehr gefordert. «Es braucht die notwendige Schärfe, um die Sachen wegzuverteidigen», sagte er.