Ex-VfB-Trainer Alexander Zorniger bei Twente Enschede im Gespräch

Enschede (dpa) - Der ehemalige Bundesliga-Trainer Alexander Zorniger ist als Chefcoach beim niederländischen Ehrendivisionisten FC Twente Enschede im Gespräch. Nach Informationen der Tageszeitung «TC Tubantia» vom Freitag soll der frühere Trainer des VfB Stuttgart in Enschede die Nachfolge von Gonzalo García antreten, von dem sich der Fußball-Club nach der wegen der Corona-Krise abgebrochenen Saison 2019/2020 getrennt hatte. Zorniger war zuletzt bei Bröndby IF in Dänemark tätig.

Sollte es zu einer Verpflichtung kommen, wäre Zorniger der vierte deutsche Coach in den Niederlanden. Bislang stehen Roger Schmidt bei der PSV Eindhoven, Frank Wormuth bei Heracles Almelo und Peter Hyballa beim Zweitligisten NAC Breda unter Vertrag.