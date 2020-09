Förster zurück im Stuttgarter Mannschaftstraining

Stuttgart (dpa/lsw) - Der zuletzt angeschlagene Mittelfeldspieler Philipp Förster ist am Dienstag ins Mannschaftstraining des VfB Stuttgart zurückgekehrt. Der 25-Jährige war wegen Problemen am Wadenbein Ende August vorzeitig aus dem Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Österreich abgereist und hatte seitdem nicht mehr an der Seite seiner Kollegen, sondern individuell gearbeitet.

Für das kommende Auswärtsspiel des VfB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 dürfte er aber noch kein Thema sein. Verteidiger Konstantinos Mavropanos, der in den letzten Wochen mit Leistenproblemen zu kämpfen hatte, könnte gegen die Rheinhessen hingegen womöglich in Stuttgarts Kader zurückkehren.