Fachmann für schicke Gebrauchte, stilsichere Oldtimer und die mobile Freiheit

Kompetent, servicestark, kundenfreundlich: Das Team des Autohauses Reiche in Großbottwar ist stets für seine Kunden da – im Verkauf und Service für die Automarken Opel und Suzuki, als Händler und Werkstatt für Oldtimer und seit vergangenem Jahr auch als Vermietstation für Wohnmobile.

Autokauf ist Vertrauenssache – erst recht, wenn es sich um einen Gebrauchtwagen handelt. Claus und Diane Reiche sind spezialisiert auf den Verkauf von gebrauchten Modellen – allesamt zertifiziert, mit einer umfangreichen Gebrauchtwagengarantie und passenden Finanzierungsangeboten.

Bereits seit dem Jahr 1963 ist das Autohaus Reiche Vertragspartner von Opel – der Startschuss dafür fiel nur acht Jahre nach Gründung des Unternehmens durch Otto Reiche, Großvater des heutigen Inhabers. Mit dem Verkauf und der Reparatur von Motorrollern, Motorrädern, Autos und Traktoren fing im Jahr 1955 alles an, einen richtigen Auftrieb bekam das Unternehmen als Vertretung von Goggo-Automobilen. Mit dem Slogan „Kauf Dir einen Goggo, dann geh zu Onkel Otto“ wurde die Vertretung als Händler der damals populären Kleinstwagen bekannt und Anlaufpunkt für Autoliebhaber in der gesamten Umgebung. Heute ist das Familienunternehmen – geführt in dritter Generation durch Claus und Diane Reiche – Handelspartner der Marken Opel und Suzuki mit einem Team aus 35 Mitarbeitern sowie einer eigenen Lackiererei sowie Karosserieabteilung.

Freiheit zu vermieten: Wohnmobile von Malibu

Claus und Diane Reiche setzen noch auf ein weiteres Standbein: die Vermietung von Wohnmobilen der Marke Malibu by Carthago. „Die Modelle sind hochwertig und handlich, zudem überzeugt die Raumaufteilung“, erklärt Claus Reiche.

Und er weiß, wovon er spricht: Als erfahrene und begeisterte Wohnmobilisten fährt das Inhaberehepaar mit seinem eigenen Malibu-Modell durch die Welt. Die Wohnmobile - allesamt neue Modelle – sind vollumfänglich ausgestattet, etwa mit Küche, Bad mit Dusche und WC, Fahrradträger, einem extragroßen Kühl- und Gefrierschrank und einem umfangreichen Sicherheitspaket. Wer einen Trip in die Freiheit plant, darf gerne im Autohaus Reiche nach möglichen Terminen fragen.

Verkauf von Campern und Wohnmobilen

Die Firma Reiche hat jetzt auch eine Vertretung von Wohnmobilen und Campern übernommen. Neu ist der Verkauf von Fahrzeugen der Pilote-Gruppe namens Mooveo und von Dethleffs mit dem Crosscamp. „Beides sind qualitativ sehr hochwertige Fahrzeuge, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten“, sagt Claus Reiche. Der Crosscamp ist mit der Größe eines VW-Busses vergleichbar und damit auch als normaler Fünfsitzer alltagstauglich. Er bietet Camping-Komfort auf kleinstem Raum und mit einem Klappdach sogar einen Schlafplatz für bis zu vier Personen.

Der Mooveo von Pilote bietet als Van in der Sechs-Meter-Klasse alle Vorzüge eines modernen Innenlebens: Dusche, WC, Nasszelle, Fernseher mit SAT, Heizung, Kühlschrank, Spülbecken, Zwei-Flammen- Kochherd, 16 Zoll Alufelgen, Metallic-Lack, Navigationssystem, Rückfahrkamera, Solaranlage, Markise und vieles mehr. „Wir beraten unsere Kunden gerne und zeigen ihnen die neuesten Modelle bei uns vor Ort. Vorab gibt es auch zahlreiche Informationen auf unserer Homepage.“

Zertifiziert für Oldtimer

Auch eine andere Leidenschaft hat Claus Reiche in sein berufliches Umfeld aufgenommen: Oldtimer. „Wir sind zertifizierter Oldtimer-Händler und Werkstattpartner für sämtliche Marken. Das ist schon ein Faible von mir - und so kann ich auch beruflich mein Wissen weitergeben“, erklärt der Kfz-Mechanikermeister.

