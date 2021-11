Familienspaß im November

Günzburg. Das LEGOLAND® Deutschland geht im November in die Saisonverlängerung: Durchgehend ist das Familienfreizeitpark-Resort bis Montag, 8. November, geöffnet. Vom 11. bis 28. November sorgen der Freizeitpark und Feriendorf immer donnerstags bis sonntags für Familienspaß und Abenteuer. Wir verlosen exklusiv für unsere Leserinnen und Leser 2 x 4 LEGOLAND® Tageskarten mit freiem Parken!

„Was machen wir Schönes am Wochenende?“ - diese Frage stellen sich Eltern mitunter bis zu 52-mal im Jahr. Der November scheint zwischen Herbstferien und besinnlicher Adventszeit einen schweren Stand zu haben. In diesem Jahr sind die Aussichten jedoch hervorragend - kunterbunt, voller Familienspaß und Abenteuer. Das LEGOLAND® Deutschland Resort geht in die Verlängerung und hat nach der regulären Saison weiterhin geöffnet: ab 11. November immer donnerstags bis sonntags. Am 28. November findet das Saisonfinale mit großem Feuerwerk über dem LEGOLAND Park statt.

Bis dahin laden die 10 Themenwelten zu herrlich herbstlichen Familientagen zwischen farbigem Laub, bunten LEGO® Steinen und farbenfrohen Fahrgeschäften ein. Von der gemeinsamen Safari durch das Amazonasgebiet und der turbulenten Tempelexpedition im Land der Pharaonen über Sightseeing im LEGO Miniatur-Venedig bis hin zur fantastischen Reise durch die Welt von LEGO Mythica im parkeigenen 4D-Kino warten zahlreiche schöne Erlebnisse auf Familien. Die LEGO Helden freuen sich auf Selfies mit ihren Fans, das neue Kreativzentrum „Planet LEGOLAND“ inspiriert zu fantasievollen Bauwerken und Restaurants und Cafés laden zu einer gemütlichen Kaffee- und Kakaopause zwischendurch ein.

Mit Übernachtung im angrenzenden Feriendorf wird aus dem Tagesausflug zudem ein großartiger Familienkurzurlaub. Direkt vor der Haustür. Derzeit gilt 3G im gesamten Resort. Weitere Infos unter www.LEGOLAND.de.

Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Karten gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Oder rufen Sie unter der Gewinnhotline 0 13 79/88 00 68 an (legion, 0,50 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) und sprechen Sie auf den Anrufbeantworter. Damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten zukommen zu lassen und sie über Veranstaltungsänderungen zu informieren. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S.1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie unter www.zvw.de/datenschutz.