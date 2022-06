Farbenfroh und fröhlich: Boutique Aida feiert 10-jähriges Bestehen!

Aida Buchner kann mit Stolz auf das blicken, was sie im letzten Jahrzehnt – und in ihrem ganzen Leben! – erreichen konnte. Mit viel Lebensfreude und Durchhaltevermögen hat die gebürtige Bosnierin 2012 ihren Traum wahr gemacht und eine Mode-Boutique im Herzen Welzheims eröffnet. Dieses Jahr feiert sie bereits 10-jähriges Bestehen.

Kindheitstraum wurde wahr

Schon als junges Mädchen faszinierte sie das, was sie auch heute liebt: Aida Buchner nähte kleine bunte Kleidungsstücke und machte Modenschauen mit ihren Puppen. Heute nennt sie die gemütliche Boutique Aida in der Rudersberger Straße ihr Eigen und macht ihre Kundinnen mit ihrer herzlichen Art glücklich. Aida verkauft farbenfrohe Damen-Kleidung für verschiedenste Anlässe: Egal ob Kleid, Hose, Hut oder Schuh – bei Aida Buchner werden Liebhaberinnen von ausgefallenen Stücken aus organischen Materialien schnell fündig und obendrein kompetent beraten.

Macht das Leben bunter!

„Freude und Farbe fehlen in der heutigen Zeit“, muss die Boutique-Besitzerin, die selbst 1992 vor dem Bosnien-Krieg flüchtete, immer wieder feststellen. Daher begrüßt sie ihre Kundinnen nicht nur im Jubiläumsjahr in ihrem Laden, „um gemeinsam Stil, Farbenfreude und neue Kollektionen zu feiern“. Besonders heiter wird es am 8. Juli: Dann lädt Aida Buchner als Dankeschön zum Late-Night-Shopping mit Speis und Trank ein.

Weitere Informationen über die Boutique Aida finden Sie unter www.boutiqueaida.de.