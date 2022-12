Festliches Neujahrskonzert

Weinstadt. Am Sonntag, 22. Januar, erwartet Musikfreunde ein wahres Feuerwerk festlicher Klänge mit Trompeten, Pauken und Orgel in der Wendelinskirche in Weinstadt-Schnait. Das renommierte Trompetenensemble Stuttgart präsentiert gemeinsam mit dem preisgekrönten Organisten Andreas Gräsle ab 17 Uhr glanzvolle Trompetenkonzerte, meditative Werke für Corno da caccia und virtuose Orgelmusik. Wir verlosen exklusiv für unsere Leserinnen und Leser 3 x 2 Karten.

Die Mitglieder des Trompetensembles Stuttgart konzertieren seit ihrem Studium an den Musikhochschulen Stuttgart, Köln und Würzburg gemeinsam. Sie sind bis ins kleinste Detail aufeinander eingespielt. Wenn die vier exzellenten Musiker zu einer Festlichen Bach-Trompeten-Gala bitten, dann weiß das Publikum, dass Großes erwartet werden darf. In renommierten Festivals und Konzertreihen wurden sie für Konzerte und Trompetenpartien in Kantaten und Oratorien von Bach, Händel und Telemann verpflichtet.

Andreas Gräsle ist als Bezirkskantor an der Konstanzer Kirche in Ditzingen tätig und Mitglied diverser Ensembles. Der Dozent für Partiturspiel an der Stuttgarter Musikhochschule ist darüber hinaus ein gefragter Kammermusikpartner und gibt Konzerte als Organist und Cembalist. Mit dem Trompetenensemble Stuttgart, den Jazzmusikern Dieter Kraus, Saxophon, und Joo Kraus, Trompete, verbindet ihn seit langem eine enge künstlerische Zusammenarbeit.

Die Schnaiter Kirche birgt wertvolle Kunstschätze, so einen über 500 Jahren alten, spätgotischen Flügelaltar und farbenprächtige Emporenbilder. In besonderer Weise verbinden sich hier Architektur und Raumklang zu einer vollendeten Konzertatmosphäre.

