Fit für den Frühling: 5 Tipps für Caravan-, Cabrio- und Motorradfahrer vom Profi Heinz Müller - endlich wieder raus in die Natur!

Monatelang abgestellt und unbewegt – dann wird es jetzt Zeit, das Gefährt wieder fit zu machen für die nächsten Ausfahrten und die anstehenden Urlaube. Das sollten Sie beachten:

1. Ganz wichtig ist der Flüssigkeiten-Check: Öl kontrollieren, Wischwasser nachfüllen, Flüssiggasprüfung, insbesondere bei Wohnmobilen und Wohnwagen

2. Prüfung der Verkehrstauglichkeit: Beleuchtung, inklusive Rücklichter, sowie Check der Bremsen. Es kann vorkommen, dass sich ein Belag absetzt, wenn z.B. die Handbremse für längere Zeit angezogen war. Und darauf achten, dass der TÜV noch nicht abgelaufen ist und am besten gleich einen Termin bei Ihrer Werkstatt vereinbaren, sollte das Ablaufdatum nicht mehr allzu fern sein.

3. Luftdruck prüfen gemäß der Vorgaben des Fahrzeug-Herstellers.

4. Mängelbehebung, z.B. einen Dichtigkeitscheck bei Caravans und Cabrios. Schließt das Verdeck noch richtig? Sind die Dichtungen porös und gehören womöglich ausgetauscht?

5. Zu guter Letzt, den Staub der letzten Monate entfernen, den Innenraum säubern eventuell Ledersitze reinigen und pflegen.

Check vom Profi

Es bietet sich an, den Frühjahrscheck in einer Kfz-Werkstatt durchführen zu lassen: Hier wird Punkt für Punkt auf einer Checkliste abgehakt, die Prüfung liegt in Händen eines Profis und es besteht eine Gewährleistung. Letztlich bleiben einem so böse Überraschungen bei der ersten Ausfahrt erspart. Mit 30 Jahren Erfahrung in petto und zu günstigen Konditionen nehmen sich Heinz Müller und sein Team dieser Aufgabe gerne an. Info und Termin:

Heinz Müller

Daimlerstr. 3

73655 Plüderhausen

Telefon: 07181 89093