Ihre Beine schmerzen heute noch, erzählt Oxana (50) aus Kiew und streift sich dabei über ihre Oberschenkel. Stundenlang stand sie in der Ukraine in Schlangen an, um einen Platz in einem der Busse in Richtung polnischer Grenze zu ergattern. Sie spürte ihre Beine nicht mehr, zwei Tage konnte sie nichts essen und kalt war es, sehr kalt. Mit einem Bild auf ihrem Smartphone will sie es verdeutlichen: Es zeigt sie selbst mit blasser Haut, blauen Lippen. Als russische Raketen direkt vor ihrer Nase