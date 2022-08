Folkduo Zupfgeigenhansel: 50-jähriges Bühnenjubiläum

Lorch. Das Duo Zupfgeigenhansel begeisterte Millionen Musikfans – durch Liveauftritte und neun für die Folkszene wegweisende Platten, die zwischen 1976 und 1985 erschienen waren. Jetzt feiern Thomas Friz und Erich Schmeckenbecher ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Und aus diesem Anlass verlosen wir zwei aufwendige CD-Boxen mit je drei CDs und Booklets.

Die Box „50 Jahre - 70 Lieder (Miteinander)“ enthält alle relevanten Lieder ihrer Karriere, darunter das Beste aus den Studio-Alben auf CD 1 sowie 50 (!) bislang unveröffentlichte Live-Aufnahmen. Die Titel auf CD 2 wurden während einer ausverkauften Tour auf großen Bühnen in den 80er Jahren aufgenommen. Bei der CD 3 handelt es sich um einen historischen Live-Mitschnitt aus einem kleinen Club in Pforzheim. Er stammt aus dem Jahr 1975, also bevor das Duo einen Plattenvertrag unterschrieb.

Dazu haben Erich und Thomas für jede CD jede Menge informative und erklärende Linernotes zusammengestellt, zudem gibt es eine umfangreiche Biografie des Journalisten Manfred Gillig Degrave (lange Jahre Herausgeber der Musikwoche), von Anbeginn Wegbegleiter des Duos.

Vom Anfang zur Ehrung

In Stuttgarts Schulstraße packten Thomas Friz und Erich Schmeckenbecher erstmals ihre Gitarren aus und präsentierten staunenden Passanten: Volkslieder! Frisch, frech - neu und anders. Wir schreiben das Jahr 1972. Zupfgeigenhansel nannten sie sich. Paradiesvögel in einer Zeit des Glamrock und Prog. Was folgte, war eine atemberaubende Karriere.

Jetzt, zu ihrem 50-jährigen Bühnenjubiläum, erhielten Thomas Friz und Erich Schmeckenbecher eine späte Ehrung: Fünf Impala-Awards in Gold und Diamant für fünf ihrer neun veröffentlichten Platten, die insgesamt über eine Million Mal abgesetzt wurden. Allesamt Alben, die seit Januar dieses Jahres von dem Winnender Label D7 der 7us media group GmbH vermarktet werden.

Live in Lorch und ein Wettbewerb

Auch live sind Zupfgeigenhansel wieder zu erleben: Am Samstag, 22. Oktober, lädt der Kulturverbund „Runder Tisch“ in die Stadthalle Lorch zu einem „Abend mit Zupfgeigenhansel“ ein. Dies ist eine Talkshow mit Musik, durch die SWR-Moderator Jürgen Hörig führt.

Im Rahmenprogramm sind die Preisträger eines „Tribute to Zupfgeigenhansel“-Wettbewerbs zu hören, den das Label D7 zusammen mit dem Produzenten Fabian Mroz a.k.a Mr. Fabulous aufgerufen hat.

Noch bis zum 31. August sind Künstlerinnen und Künstler aufgerufen, Lieder der „Zupfis“ auf ihre Art neu zu interpretieren. Wer mitmachen möchte, wende sich an: Info@sevenus.de oder www.deltasound.de. Die Besten werden professionell aufgenommen und auf einer „Tribute to Zupfgeigenhansel“- CD veröffentlicht.

Einfach mitmachen

